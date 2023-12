Tallinna Kalevi jalgpallihall sattus jõuludel rüüstamise ohvriks

Tallinna Kalev teatas reedel, et TalTechi ja Tallinna Kalevi koostöös rajatav pneumohall langes jõulude ajal rüüstamise ohvriks. "Jõulude ajal rüüstati meie halli kaks ööd järjest, aga tänu kiirele tegutsemisele ja abile õnnestus hall päästa," kirjutas klubi.

"Tänaseks oleme turvameetmeid märgavatalt suurendanud ning peatselt avame Eesti ühe vingeima halli!" lisas Tallinna Kalev.

Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov ütles Delfi Spordile, et juhtunu kohta hetkel palju informatsiooni ei ole. "Saan praegu kinnitada, et 28. detsembri hommikul teatati politseile, et Mustamäel asuva jalgpalli sisehalli seinad on öösel noaga läbi lõigatud. Kuid juhtumi kõik täpsemad asjaolud, sh tekitatud kahju, on alles selgitamisel," ütles PPA esindaja.