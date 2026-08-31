Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljak sai uue katte

JK Tallinna Kalev saab pärast mitmeaastast pausi taas pidada oma kodumänge Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul, mis läbis uuenduskuuri ja sai uue kunstmurukatte.

Kalevi esindusmeeskond mängib uuel väljakul esimese kohtumise laupäeval, 5. septembril, kui Esiliiga 27. voorus võõrustatakse tabeliliider Tartu JK Welcot. Kohtumise avavile kõlab kell 15.00 ning mängule eelneb Juhkentali kogukonnapäev, vahendab jalgpall.ee.

Kalevi jaoks on tegemist märgilise hetkega, sest esindusmeeskond peab oma kodumängu Kalevi staadionil esimest korda pärast 2021. aastat. Viimati mängis Kalev seal Premium liiga üleminekumängus Tartu JK Tammekaga, kui kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Vahepeal pidas Kalev oma kodumänge nii Sportland Arenal kui ka Kadrioru staadionil.