X!

Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljak sai uue katte

Jalgpall
Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljak.
Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljak. Autor/allikas: Emil H.A. Halttunen/Jalgpalliklubi Tallinna Kalev
Jalgpall

JK Tallinna Kalev saab pärast mitmeaastast pausi taas pidada oma kodumänge Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul, mis läbis uuenduskuuri ja sai uue kunstmurukatte.

Kalevi esindusmeeskond mängib uuel väljakul esimese kohtumise laupäeval, 5. septembril, kui Esiliiga 27. voorus võõrustatakse tabeliliider Tartu JK Welcot. Kohtumise avavile kõlab kell 15.00 ning mängule eelneb Juhkentali kogukonnapäev, vahendab jalgpall.ee.

Kalevi jaoks on tegemist märgilise hetkega, sest esindusmeeskond peab oma kodumängu Kalevi staadionil esimest korda pärast 2021. aastat. Viimati mängis Kalev seal Premium liiga üleminekumängus Tartu JK Tammekaga, kui kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Vahepeal pidas Kalev oma kodumänge nii Sportland Arenal kui ka Kadrioru staadionil.

Toimetaja: Henrik Laever

premium liiga

jalgpalliuudised

21:50

Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljak sai uue katte

18:36

Lionel Messi lõpetas koondisekarjääri

16:14

Real jätkab Mourinho käe all täiseduga

11:01

Patrik Kristalist võib saada Mattias Käidi tiimikaaslane

08:57

Vigastuspausilt naasnud Käit aitas Thuni võidule

30.08

Paide pööras Flora vastu lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

30.08

Man United sai esimese võidu, Promise David tegi debüüdi

30.08

VIDEO | Paide vastas Flora avaväravale kahega

30.08

Hein pidi noppima võrgust neli palli

30.08

Shein mängis Portsmouthi mängus esimese poolaja

sport.err.ee uudised

22:33

Korvpalliekspert: rahvuskoondisel oleks käratajat vaja

22:14

ETV spordisaade, 31. august

21:50

Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljak sai uue katte

21:29

Sabalenka alustas tiitli kaitsmist rabeda võiduga

20:55

Leedu sai MM-valiksarjas raske, kuid vajaliku võidu

20:17

Eesti jetisportlased võitsid Riias viis Põhjamaade meistritiitlit

19:52

Taaramäe kukkus Samsuni velotuuril gruppi jooksnud koera tõttu

19:20

Serena Williamsit kehastanud ameeriklanna teeb USA lahtistel slämmidebüüdi

18:36

Lionel Messi lõpetas koondisekarjääri

18:24

Eesti sõudmise hetkeseis: põlvkondade vahetus ei ole läinud kõige valutumalt

17:44

HC Panter võitis mõlemad kontrollkohtumised

17:12

Pärnu korvpalliklubi sai paika oma viimase lüli

16:53

Valge Daami maleturniiri võitja selgus lisanäitajate abil

16:14

Real jätkab Mourinho käe all täiseduga

15:50

Team Eesti U-16 võitis Tallinnas peetud nelja rahvuse hokiturniiri

15:20

Eesti naisjuunior sai Belgia ühepäevasõidul kolmanda koha

14:58

Eesti judokad võitsid Ne-Waza EM-il üheksa medalit

14:30

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill lõpetas koostöö

14:06

Talviku tegi Saksamaal ideaalse nädalavahetuse, Leokid pjedestaalil

13:27

Roman Fosti oli Sydney maratonil kiireim eestlane

loetumad

14:30

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill lõpetas koostöö

30.08

Henri Drell: vabandan Eesti rahva ees, te võite mind risti lüüa

30.08

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa Uuendatud

30.08

Rannula: kui rünnakul asjad ei õnnestu, siis meil läheb laadaks ära

08:25

Djokovic kaotas enam kui 20-aastase vahe järel slämmiturniiri avaringis

18:36

Lionel Messi lõpetas koondisekarjääri

29.08

Suri endine suusataja ja hooldemees Peep Koidu

30.08

Raieste: poolajani kannatasime ära, siis rong lahkus jaamast ja meie jäime rongist maha

30.08

Kolmanda ralli järjest võitnud Pajari tegi ajalugu Uuendatud

30.08

Eesti võrkpallikoondis lõpetas kontrollmängud Rumeeniaga viigiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo