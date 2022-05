Meestest jõudsid finaali TalTech spordiklubi ja Viimsi Pinx. Põhiturniiril viimase mängupäevaga võitjaks tulnud TalTech sai oma esimese meistritiitli, alistades vastase kindlalt 4:0. Poolfinaalis alistati kahe viimase aasta meister Viljandi Sakala.

"See on TalTechi lauatennise grupp, mida me oleme paar-kolm aastat vedanud. Treeningud on korralikult tehtud, mängijate valik on okei, meil on sellel aastal võistkond hästi komplekteeritud," lausus TalTechi treener ja mängija Vallot Vainula ERR-ile.

"Meie välismängija, ma arvan, on üks tugevamaid välismängijaid üldse, kes Eesti liigades viimase 20 aasta jooksul mänginud on. Selles mõttes kõik jooksis paika ja lõpus tuli ära."

Naiste finaal kujunes pingelisemaks. Ka seal jõudis finaali TalTech, kelle ridades mängib tänavune individuaalne meister Airi Avameri, vastaseks Aseri spordiklubi, mida mängiva treenerina tugevdas omal ajal noorte EM-ilgi medaleid võitnud Tatjana Tšistjakova. Aseri tuli võitjaks kaotusseisust, võites lõpuks 4:3.

"Ma kohe algusest teadsin, et tuleb väga raske mäng. Väga raske ja pingeline, võib lõppeda nii meie kui ka nende kasuks," sõnas ta. "No lihtsamini oleks jah võinud, aga selline võit on alati magusam. Eriti, kui sa tuled kaotusseisust välja."

Hõbeda võitnud TalTechile oli see naiste seas ajaloo esimene medal.