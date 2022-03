Abrahami viimase minuti värav viis Roma Konverentsiliiga veerandfinaali

Esimese kohtumise 1:0 võitnud Roma jäi koduväljakul peetud korduskohtumises 62. minutil kaotusseisu, kui Vitesse eest lõi värava äärekaitsja Maximillian Wittek. Normaalaja viimasel minutil lõi Roma viigivärava inglane Tammy Abraham ning 2:1 koondtulemusega edenes Itaalia tippklubi veerandfinaali.

Tallinna FC Floraga samas alagrupis mänginud Belgardi Partizan ja Gent langesid mõlemad konkurentsist. Partizan jäi neljapäeval 1:3 skooriga alla Feyenoordile ning kahe mängu kokkuvõttes pidid serblased tunnistama 3:8 paremust. Teine Flora alagrupikaaslane Gent kaotas 1:2 kreeklaste PAOK-ile ning koondtulemusega 1:3 piirdus Belgia klubi kaheksandikfinaaliga.

Veerandfinaalide paarid selguvad reedel.

Tulemused:

