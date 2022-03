Euroopa liigas selgusid veerandfinalistid

Koduväljakul mänginud Galatasaray läks kohtumist 28. minutil juhtima, kui nurgalöögist tulnud palli lõi peaga Barcelona võrku Marcao. Külalismeeskonna viigivärav sündis kõigest üheksa minutit hiljem, kui karistusalas sai söödu Pedri, kes triblas mitmest Galatasaray kaitsjast mööda ja lõi palli türklaste väravavahi Inaki Pena selja taha. Barcelona võiduvärava lõi teise poolaja alguses Pierre-Emerick Aubameyang.

Ainsa Inglismaa klubina jõudis veerandfinaali West Ham United, kes sai kahe mängu kokkuvõttes 2:1 jagu kuuekordsest tiitlivõitjast Sevillast. Avakohtumise 0:1 kaotanud West Ham läks korduskohtumist 39. minutil juhtima, kui skoori tegi tšehh Tomaš Soucek. Normaalajal rohkem väravaid ei löödud ning mäng läks lisaajale. West Hami võiduvärava lõi 112. minutil ukrainlane Andriy Yarmolenko.

Veerandfinaalide paarid selguvad reedel.

Tulemused:

