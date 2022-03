Otepää laskesuusatamise MK-etapp toob Eestisse 241 sportlast 23 riigist

Otepääl asuvad starti 23 riigi sportlased. Kõige suuremate delegatsioonidega tulevad Lõuna-Eestisse kohale Saksamaa, Norra ja Rootsi meeskonnad.

Kokku stardib 118 naist ja 123 meest, kellest mitmed on varasemalt Tehvandi Spordikeskuses võistelnud ning on tuttavad Otepää tuulise lasketiiruga.

Üritusele on väljastatud Terviseameti poolne eriluba, mis võimaldab lubada staadionile pea 6000 külalist. Otepää etapp on üks vähestest selle hooaja maailmakarikasarja võistluspaikadest, kus pealtvaatajad on lubatud.

Otepääl antakse nelja võistluspäeva peale kuus starti. Kavas on naiste ja meeste sprint, naiste ja meeste ühisstardist sõit, segateade ja paarissegateade.