Ukrainas toimuvat sõjaks nimetanud Abramovitš müüb Chelsea maha

Londoni Chelsea jalgpalliklubi venelasest omanik Roman Abramovitš on otsustanud klubi maha müüa.

"Praeguses olukorras olen võtnud vastu otsuse klubi maha müüa, sest usun, et see on klubi, fännide, töötajate ja sponsorite ning partnerite parimates huvides," sõnas Abramovitš kolmapäeva õhtul Chelsea pressiteate vahendusel.

"Olen oma tiimile andnud ülesande luua heategevuslik fond, kuhu annetatakse müügist saadud puhastulu. Fondist saavad kasu kõik Ukraina sõja ohvrid," lisas Abramovitš. "See tähendab nii ohvritele vältimatu ja esmatähtsa abi osutamiseks kui pikaajaliseks taastumiseks mõeldud kriitilisi vahendeid."

Pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse andis alates 2003. aastast võistkonna omanikuks olnud Abramovitš Chelsea haldamise üle klubi heategevusliku sihtasutuse usaldusisikute kätte. 55-aastane oligarh on korduvalt eitanud, nagu tal oleks lähedased suhted Vladimir Putiniga.

Suurbritannia valitsus ei ole Abramovitšile siiani isiklikke sanktsioone esitanud, kuigi Leiboristliku partei parlamendilige Chris Bryant ütles teisipäeval, et oligarh on sanktsioonide hirmus müümas oma Londoni kodu ja veel üht temale kuuluvat korterit.

Abramovitš on aastate jooksul Chelseale oma taskust laenanud ligi poolteist miljardit eurot, kuid kinnitas kolmapäeval, et ei nõua uutelt omanikelt tagasimakseid.

Kolmapäeval rääkis Šveitsi ärimees Hansjörg Wyss kodumaa meediale, et talle ja tema äripartneritele on pakutud võimalus Chelsea ära osta.

"Abramovitš üritab müüa kõiki oma Inglismaa villasid ja ta tahab ka Chelseast kiiremas korras lahti saada," rääkis 86-aastane Wyss, kelle isikliku varanduse suurust hinnatakse viiele miljardile eurole, Šveitsi ajalehele Blick. "Mina ja kolm teist inimest saime teisipäeval pakkumise klubi osta. Pean mõned päevad ootama, Abramovitš küsib praegu selgelt liiga suurt raha."

"Kujutan hästi ette, et alustan partneritega Chelseas. Pean tingimused enne läbi vaatama, aga igatahes ei tee ma midagi sellist üksinda: kui ma Chelsea ostan, siis konsortsiumi osana," sõnas Wyss.