Chelsea omanikuks saada sooviv Hamilton: see on suurepärane võimalus

Neljapäeval tuli uudis, et vormeliäss Lewis Hamilton ja USA tennisetäht Serena Williams plaanivad jõuda Londoni Chelsea jalgpalliklubi omanikeringi.

Uut omanikku otsiva Londoni Chelsea jalgpalliklubi ostmisest on hetkel huvitatud kolm konsortsiumit. Ühte neist juhib suurettevõtja Sir Martin Broughton ning just tema konsortsiumisse plaanivad nii Hamilton kui Williams investeerida 11,9 miljoni eurot.

"Chelsea on üks maailma suurimaid meeskondi," rääkis Hamilton. "Kui ma sellest võimalusest kuulsin, olin nagu vau, see on suurepärane võimalus saada osa millestki nii suurepärasest," sõnas seitsmekordne maailmameister Hamilton.

"Olen lapsest saati olnud jalgpallifänn. Lapsepõlves mängisin iga aasta koolimeeskonnas, olen käinud paljudel mängudel," rääkis Hamilton. "Tahtsin olla parim mängija, kes ma olla saan, kuid sattusin võidusõiduväljakule" lisas ta.

Pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse andis alates 2003. aastast võistkonna omanikuks olnud venelane Roman Abramovitš Chelsea haldamise üle klubi heategevusliku sihtasutuse usaldusisikute kätte. Chelsea saab edasi tegutseda tänu Suurbritannia valitsuse eriloale, kuid praeguse seisuga vaid maikuu lõpuni. Järgmise kuu lõpuks peab klubil olema uus omanik.