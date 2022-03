Chelsea võimalike ostjate sõnul on klubi hind liiga kõrge

Pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse andis alates 2003. aastast võistkonna omanikuks olnud Abramovitš Chelsea haldamise üle klubi heategevusliku sihtasutuse usaldusisikute kätte.

Abramovitš pani eelmisel nädalal Chelsea müüki ning huvi klubi vastu kasvab. Chelsea fänn Candy räägib Ameerika investoritega, et luua konsortsiumi, mis suudaks konkureerida Boehly´i ja Wyssi kontserniga.

Teatatud on, et Abramovitš tahab Chelsea eest 4 miljardit naela, kuid tema soov klubi kiiresti maha müüa, võib vähendada läbirääkimistel välja käidud summat. Siiski arvatakse, et 55-aastane mees soovib, et potentsiaalsetel ostjatel oleks olemas elujõuline plaan ja rahalised vahendid Chelsea edu tagamiseks.

Boehly´i ja Wyssi pakkumise suurus on teadmata, kuid tõenäoliselt ei ületa see 2 miljardit naela. 86-aastane Šveitsi miljardär Wyss on öelnud, et Abramovitši küsitud hind on liiga kõrge.