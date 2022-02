Kiibus olümpiast: mu kõige suurem hirm oli mitte nautida

"Vormi osas ütlen nii, et tunnen end hästi. Enesekindlamalt kui paar päeva tagasi. Ma arvan, et see on peamine. Võistluspäev on muidugi võistluspäev," lausus Kiibus ERR-ile.

"Kohaeesmärke ma endale ei sea. Vabakava saab olema põnev ja see toob väga palju üllatusi nii heas kui ka halvas mõttes kõigile. Ma lihtsalt annan endast parima."

Treeningud on kulgenud soovitult, ka sel talvel muret valmistanud jalg pole seganud. "Kõik see, mis ma olen treeningutel tahtnud teha, on tehtud. Jalg ei ole mind seganud, olen selle eest hoolitsenud ja sellega arvestanud. Praegu pole see takistusi seadnud."

Kiibus tunneb end olümpiamelus hästi. "Olen olümpiamängudest kaua unistanud ja see tõesti vastab minu ootustele. Ka nende koroonareeglitega. Atmosfäär siin hallis ja üldse olümpiakülas on väga soe ja mõnus," lausus ta.

"Mu kõige suurem hirm oli mitte nautida. Et tulen, olen krampis ja ei suuda absoluutselt mitte midagi nautida. Õnneks pühkisin selle eile õlgadelt ja ma kindlasti väga nautisin."

"Ma arvan, et see oli suur eesmärk, mida ka paar päeva tagasi ütlesin," lisas iluuisutaja. "Ikkagi olümpiamängud - muidugi tulen siia head tulemust tegema, aga see peab käima käsikäes hetke ja koha nautimisega."

Vabakava eel tunneb Kiibust heameelt, et punktivahed on väikesed ja paljudel sportlastel on hea esituse korral kõrge koha šanss.

"Me kõik oleme mingis mõttes piisavalt sarnased. Võimalusi tulla venelastele ja poodiumile väga lähedale on peaaegu kõigil, kui me teeme puhtalt. See mulle meeldib!"

"See annab veel suurem võistlushimu. Ei ole nii, et vahed on ülisuured ja võimalust tõusta või kuhugi jõuda ei olegi."