Olümpiadebütant Kaasiku jäi hea sooritusega rahule, kuigi õde kadus silmist

Keidy Kaasiku kaotas oma olümpiadebüüdil Johaugile 5.27, mis andis talle 39. koha. Vabatehnikat alustas 20-aastane eestlanna 47. kohal.

"Ma olen selle tulemuse üle väga rahul! Alguses oli start küll raske, aga mida kilomeeter edasi, seda kergemaks mul läks," rääkis Kaasiku intervjuus ERR-ile. "Esimene pool läks mitte nii hästi, kui oleks võinud, vabatehnikas oli mul silmside, tahtsin eesolijaid püüda."

"Pakub rõõmu, et saan siin üldse võistelda. Tuleb kõvemini tööd teha! See oli kindel, et siin on päris kõva tuul. Viimasel tõusul oli tuul veel vastu ja tööd oli kõvasti vaja teha," lisas Kaasiku.

Tema kaksikõde Kaidy pidi laupäeval leppima 54. kohaga, karjääri esimese individuaalse olümpiakulla teeninud Johaugile kogunes kaotust veidi vähem kui kaheksa minutit. "Pärast esimest ringi nägin, et korra olime koos ja siis ta jäi maha. Rohkem ma teda ei näinud," sõnas Keidy Kaasiku.

