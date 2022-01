EOK spordidirektor: meil on väga reaalsed šanšid medalite võitmiseks

Olümpial võistleb 26 Eesti sportlast kaheksal erineval spordialal. Kõige rohkem on koondises murdmaasuusatajaid ja laskesuusatajaid - vastavalt üheksa ja kaheksa. Kaks sportlast paneb Eesti välja suusahüpetes, iluuisutamises ja mäesuusatamises.

Kindlate medalimõtetega läheb Pekingisse olümpial debüteeriv freestyle-suusataja Kelly Sildaru, suured lootused on seotud ka kahevõistleja Kristjan Ilvese ja kiiruisutaja Marten Liiviga.

"Oht oli, et koondis oleks olnud tunduvalt väiksem, aga 26 on täiesti mõistetav number. Kui alade lõikes sportlaste arvu vaadata, siis igal juhul selline hea keskmine," rääkis Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju.

"Täna on ikkagi väga helge tunne koondist välja viia, sest meil on väga reaalsed šanšid medalite võitmiseks. Me ei pea juba eos tunnistama, et läheme ainult osalema. Häid tulemusi võib veel tulla, laskesuusas on ju alati kaardid segamini ja kiiruisus on võimalik sõita häid tulemusi, et ei saaks nüüd öelda, et täiesti lootusetu seis on. Vastupidi, šanšid on väga head," lisas Raju.