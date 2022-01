Martial liitus laenulepingu alusel Sevillaga

26-aastane prantslane liitus Manchester Unitediga 2015. aastal Prantsusmaa klubist Monacost 43 miljonit euro eest. Eelmisel kuul ütles Martial Unitedi ajutisele peatreenerile Ralf Rangnickile, et soovib klubist lahkuda.

Rangnick ütles laupäeval pärast 1:0 võitu West Hami üle, et see oli Martiali enda soov lahkuda ning kuigi ta on teadlik, et prantslane on üks parimaid ründajaid Premier League'is, siis on Unitedis sellel positsioonil ka teisi mängijaid.

Martial pääses sel hooajal Unitedi eest väljakule 11 mängus ning lõi ühe värava.

Inglismaa meedia andmetel ei ole Sevilla ja Unitedi kokkuleppes kirjas ostukohustust ega laenusummat ning Hispaania klubi on nõus hooaja lõpuni Martialile palka maksma. Väidetavalt nõustus mänguaega otsiv prantslane ka palgakärpega.

Sevilla on hetkel Hispaania kõrgliigas teisel positisoonil ning esikohal olevast Madridi Realist jäädakse maha vaid nelja punktiga.