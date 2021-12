United lükkas tagasi Sevilla laenupakkumise Martiali soetamiseks

Eelmisel kolmapäeval ütles 26-aastane prantslane Unitedi ajutisele peatreenerile Ralf Rangnickile, et soovib klubist lahkuda. Rangnick ütles aga, et see juhtub vaid siis, kui Unitedile tehing sobib.

Sevilla arvas, et nad saavad Martiali endale jaanuaris avaneva üleminekuakna ajal, kuid pakkumine hõlmas vaid poolt prantslase palgast, mis arvatakse olevat umbes 178 000 eurot nädalas.

United ei ole veel otsustanud, kas nad lubavad Martialil laenulepingu alusel klubist lahkuda.

Martial siirdus Unitedisse 2015. aastal Prantsusmaa klubist Monacost 43 miljoni euro eest, tehes temast tol ajal maailma kalleima noore jalgpalluri.

Ta on Unitedi eest löönud 286 kohtumises 79 väravat, kuid pärast Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani ja Jadon Sancho tulekut on ta mängudest kõrvale jäänud.

Ta pole pärast Rangnicki peatreeneriks saamist saanud mänguaega üheski kohtumises. Inglismaa kõrgliigas on ta sel hooajal väljakule pääsenud vaid kahes mängus.