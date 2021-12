Prantsusmaa ründaja tahab Manchester Unitedist lahkuda

Manchesteri meeskonna sildtreeneri Ralf Rangnicki sõnul vestles ta 26-aastase prantslasega kolmapäeval pikalt ning Martial kinnitas, et tema jaoks on õige aeg muutusteks. Sellele vaatamata ei ole ManU Rangnicki sõnul veel ründaja eest saanud ühtegi pakkumist.

Martial on sel hooajal Inglismaa kõrgliigas algkoosseisus väljakule pääsenud vaid kahes mängus. Kokku on Martial Manchester Unitedit esindanud 268 mängus ja löönud neis 79 väravat.

"Ta selgitas mulle, et on ManU-s nüüd olnud seitse aastat ja tunneb, et on õige aeg edasi liikuda. Selles mõttes on see arusaadav. Samas peame aru saama ka klubist: osaleme koroonaajastul kolmel turniiril. Kuni me pole tema eest saanud ühtegi pakkumist, jääb ta klubisse," sõnas Rangnick.