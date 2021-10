Manchester United ja Everton mängisid viiki

Algkoosseisus ei alustanud Manchester Unitedi eest Cristiano Ronaldo, tema asemel alustas tipuründaja positsioonil Edinson Cavani.

Manchester United läks kohtumist avapoolajal juhtima, kui 43. minutil lõi oma hooaja esimese värava Anthony Martial, kes lõi Bruno Fernandesi täpse söödu Evertoni väravavahi Jordan Pickfordi selja taha.

Teisel poolajal viigistas kohtumise Evertoni ääreründaja Andros Townsend, kes 65. minutil jõudis nurgalöögile järgnenud kiirrünnakus esimesena Unitedi karistusalasse ja lõi talle tulnud palli Unitedi värava vasakusse nurka.

Kohtumine lõppes 1:1 tulemusega ning mõlemal meeskonnal on pärast seitset kohtumist kirjas 14 punkti. Manchester United hoiab liigatabelis teist kohta, Everton on kolmandal kohal. United on liigatabelis kõrgemal tänu suuremale väravate vahele.