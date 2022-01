Judo Eesti meistrivõistlustel sai Kuusik jagu Kaljulaidist

Matš kulmineerus lisaajaga. Kumbki maadleja ei suutnud punkti väärt heidet sooritada, aga kohtuniku poolt Kaljulaidile antud kolmas hoiatus tähendas, et meistritiitli võitis aasta noorem Kuusik.

"Kui me vaatame kasvõi maailmareitingu kohti, siis Klen on maailmareitingus 34., mina olen 42. Oli teada, et midagi lihtsat sealt ei tule. Aga ma ütleks, et mul oli täna võib-olla teravust tibakene rohkem kui tal ja natuke ka vastupidavust rohkem," ütles Eesti meister Kuusik.

"Meil mõlemal on üksteise nõrkused teada, me oleme üksteisega nii palju maadelnud. Mina ei tohi talle peale astuda ja tema ei tohi mulle kahte haaret anda ja niimoodi see matš läks. Ma loodan, et see konkurents on selline sõbralik pigem ning meie eesmärk on väljaspool Eestit siis teha tegelikult tegusid," ütles teise koha saanud Kaljulaid.

Aprillis leiavad aset Euroopa meistrivõistlused ja seal on plaan Eestit esindada nii Kuusikul kui Kaljulaidil.

"Kuna need EOK toetused võeti selleks aastaks tegelikult nii minul kui ka Klenil ära, siis mina tunnetan selles suhtes väga suurt pinget. EM-il on eesmärk seitsme hulka maadelda või siis MM-il top 16. Et ma saaks ikkagi järgmine aasta vähemalt sinna C-kategooria peale tagasi," sõnas Kuusik.

EM-iks valmistub ka Otto-Krister Imala. Kahe kuu eest Eesti meistrivõistlustel saadud vigastus tähendas kolmenädalast treeningpausi. Taastunud on Imala aga hästi: ta võitis täna meistritiitli kaalukategoorias kuni 100 kilogrammi.

"Järgmine võistlus, mis meil on plaanis, on Varssavis Grand Prix. Ja peale seda on umbes kolm võistlust veel ja siis on Euroopa meistrivõistlused. Nii et me valmistume EM-iks laagrite ja võistlustega," rääkis Imala.

Meistrivõistlustest jäi taas kõrvale Grigori Minaškin. Vigastuse tõttu võttis ennast maha ka algselt osalema pidanud vanameister Martin Padar.