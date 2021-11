Eesti judo suurte meeste duellis sai Kuusik jagu Imalast

Eesti meistrivõistluste kõige kõrgetasemelisem matš oli absoluutkaalu finaal. Seal kohtusid kaks koondislast Mattias Kuusik ja Otto-Krister Imala.

Mõned tunnid varem oli Kuusik tulnud Eesti meistriks kaalukategoorias kuni 90 ja Imala kaalukategoorias kuni 100 kilogrammi.

Erinevat stiili viljelevate sportlaste duell oli põnev ning tõi saali tõelise pinge. Pea kolm minutit punkti väärt võtteid ei sooritatud, aga siis tegi otsustava ipponiga lõppenud rünnaku Kuusik.

Imala sai võtte käigus puusale kõvasti viga, ent õnneks ei tundu trauma esmapilgul liiga tõsine.

"Ütleme nii, et ma panin kohe alguses sildu põletava tempo peale. Nagu oli näha, siis läks ka minul lõpuks tegelikult juba päris raskeks," ütles Kuusik. "Ma võtsin selle koha pealt teatud riski. Aga ma arvan, et see risk õigustas ennast ja ma olin pigem ikkagi aktiivsem pool selles matšis."

"Ma sain natukene haiget ja sellega ei saa tavaliselt öelda, et suur pettumus," kommenteeris Imala. "Vahepeal juhtub spordis. See on nagu osa tööst. Midagi läheb halvasti, aga kedagi ei saa süüdistada. See lihtsalt on niimoodi."

Finaali järel tunnustasid vastased teineteist. Kui oma põhikategoorias võrdväärseid konkurente polnud, siis absoluudi finaalis tuli kõik välja panna.

"Mina pidin väga hästi maadlema, et temale vastu saada, sest ka, ma arvan, kuskil 13 kilo tänasel võistlusmomendil oli kaaluvahe," lausus Kuusik. "Jah, see oli hoopis teise tasemega matš ja ka vaimselt ma arvan, et maadlesin hoopis teisel tasemel seda matši."

Olümpial võistelnud Grigori Minaškin meistrivõistlustest osa ei võtnud. Teda vaevab hüppeliigese vigastus. 30-aastane Minaškin teeb praegu trenni üks kord päevas ning käib kõrvalt ka tööl. Sporti ta siiski ei jäta.

"Otsustasime niimoodi, et aasta lõpuni teen, järgmise hooaja teen lõpuni," lausus kogenud judoka. "Ja siis vaatab, milline on olukord, milline seis ja siis mõtleme edasi."

Muljet avaldas veel verinoore Viljar Lipardi maadlus. Eesti meistriks tuli Lipard kehakaalus kuni 73 kilogrammi.