Jäätantsu kuldmedali teenis Ameerika paar

Neljapäeval rütmitantsus kohtunikelt 80,62 punkti kogunud Green ja Parsons said reedel vabatantsus 119,97 punkti ning kahe kava kogusummaks 200,59 punkti. Ameeriklaste järel sai teise koha Jaapani paar Kana Muramoto - Daisuke Takahashi, kes kogusid vabatantsus 109,48 punkti ning kahe kava kokkuvõttes 181,91 punkti.

Kolmanda koha pälvisid 175,67 punktiga ameeriklased Christina Carreira ja Anthony Ponomarenko. Napilt jäi pronksmedalist ilma Kanada paar Carolane Soucisse - Shane Firus, kes said kahe kava eest 172,45 punkti. Esiviisikus lõpetasid veel ameeriklased Emily Bratti ja Ian Somerville, kelle kahe kava koondsummaks oli 169,54 punkti.

Laupäeval on nelja kontinendi meistrivõistlustel kavas naiste vabakava ja paarissõidu vabakava. Ülekanne naiste vabakavast algab kell 14.05 ning paarissõidu vabakavast kell 18.45. Võistlusi saab jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Enne võistlust:

Rütmitantsus said esikoha ameeriklased Caroline Green ja Michael Parsons, kes teenisid kohtunikelt 80,62 punkti.

"Oleme enda esitusega väga rahul! See oli kindlasti meie hooaja parim esitus rütmitantsus, kõik tuli väga hästi välja," rõõmustas Parsons. "Olen väga uhke Caroline'i üle ja selle üle, kuidas täna uisutasime."

Väikese hõbemedali võitsid jaapanlased Kana Muramoto ja Daisuke Takahashi 72,43 punktiga. See on paarile esimene ühine tiitlivõistlus. Muramoto võitis 2018. aastal koos eelmise partneri Chris Reediga nelja kontinendi meistrivõistlustel pronksmedali, Takahashi on aga endine üksiksõitja, kes 2010. aasta Vancouveri olümpial võitis pronksi ning tuli samal aastal ka maailmameistriks.

Kolmanda koha said rütmitantsus ameeriklased Christina Carreira ja Anthony Ponomarenko 69,35 punktiga.

Mullu jäid nelja kontinendi meistrivõistlused koroonapandeemia tõttu ära. Tänavused võistlused pidid algselt toimuma Hiinas, kes aga loobus korraldamisest ja enda abikäe ulatas Eesti, kes võõrustas nädal tagasi ka Euroopa meistrivõistlusi.