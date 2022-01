Isikliku rekordi püstitanud Cha: olen oma esitusega väga rahul

Meeste üksiksõidu lühikavas võttis esikoha isikliku rekordi, 98,96 punktiga Lõuna-Korea uisutaja, legendaarse Kanada treeneri Brian Orseri käe all treeniv Junh-wan Cha, kes tegi ideaalilähedase lühikava.

"Olen oma esitusega väga rahul, ma tõesti treenisin kõvasti. Olin küll natuke närvis, aga üritasin end kontrollida ja seda tõesti nautida. Saatsin kogu oma jõu pealtvaatajatele, kohtunikele, kõigile, kes vaatasid - ka fännidele ja oma perele. Usun, et see töötas täna, mul on tõesti väga hea meel," rääkis Cha.

Cha esindab Lõuna-Koread ka mõned nädala pärast algavatel Pekingi taliolümpiamängudel. Korealasele jäi pisut enam kui punktiga alla jaapanlane Kazuki Tomono ning 90 punkti ligi uisutas ka teine jaapanlane, Kao Miura. Neljas oli lühikava järel Austraalia esinumber Brendan Kerry, kes samuti valmistub oma kolmandateks olümpiamängudeks.

"Mul oli hiljuti päris tõsine vigastus, nii et oleme pidanud treeninguid natuke ümber korraldama, et lühema ajaga maksimaalset tulemust saavutada. Oleme treeneriga selles osas head tööd teinud, nii et ma tunnen, et olen valmis," ütles Kerry.

Meeste vabakava peetakse pühapäeval. Laupäeval võib ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel kaasa elada naiste vabakavale, mille otseülekanne algab kell 14.05 ja paarissõidu vabakavale, mis algab kell 18.45.