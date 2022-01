Eurooplased teevad Tondirabas ruumi ülejäänud maailmale

Samal areenil, kus just toimusid Euroopa meistrivõistluste uisuduellid, selgitatakse erandkorras sel nädalal välja ka Nelja kontinendi meistrid. See on Ameerika, Aasia, Aafrika ja Okeaania parimatele 1999. aastat toimuv tiitlivõistlus.

"Nelja kontinendi puhul ootame peamiselt jaapanlasi, ameeriklasi, kanadalasi. Ei ole nüüd võib-olla päris olümpiakoosseisud aga need on jällegi nii suured riigid, et ka nende teised ja kolmandad numbrid on väga heal tasemel," lausus võistluste areenimänedžer Margus Hernits ERR-ile.

Starti tulevad üle 200 punkti kogunud naisüksiksõitjaid, olümpiamängudel osalenud ja MM-il medaleid võitnud kogenud sportlased, riikide noored talendid. Lisaks Jaapani, USA ja Kanada koondisele on esindatud uisutajad Lõuna-Koreast, Hong Kongist, Taiwanist, Kasahstanist, Austraaliast, Indiast, Mehhikost, Filipiinidelt ja Uus-Meremaalt.

Esmaspäeval kasvatatakse peareenil EM-il vatti saanud jääd mõne millimeerti võrra ja teisipäeval algavad samas juba ametlikud treeningud.

"Me natukene kasvatame ja ujutame teda - ei midagi erilist. Kui mõne millimeetri saab juurde, siis on kõik hästi," lausus Hernits. "Paksust piisab, aga eks ta võistlustega ikka kulub. Uisutajad on head ja jäljed on sügavad ja siis tuleb kraapida natukene rohkem. Siis kipub paksus vähenema, kuid need on sellised minimaalsed asjad."

Pandeemia ja läheneva olümpia tõttu on osalejaid vähem kui EM-il, võistlusprogramm seetõttu lühem ja ka pilet publikule soodsam. Areeni ülesehitamisel kasutati mitmeid lahendusi, mis rahuldaks mõlemat tiitlivõistlust. Just seetõttu oli EM-i ajal näiteks jääl logo "Tallinn 2022".

"Me oleme väga palju kasutanud "Tallinn 2022", mis sobib mõlemale, sest jää all seda logo ühe päevaga ära vahetade ei ole mõeldav," põhjendas Hernits.

Eesti Rahvusringhäälingu tiim toodab ka selle tiitlivõistluse rahvusvahelise telepildi ja neljapäevast pühapäevani näidatakse otseülekandes tugevamate sõite.