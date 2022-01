Neljapäeval algavad iluuisutamise Nelja kontinendi meistrivõistlused

EM-i logod on Tondiraba jäähallis asendunud Nelja kontinendi meistrivõistluste omadega ja kolmapäeval toimusid nii peaareenil kui harjutusväljakul ametlikud treeningud.

"Tunnen end siin hästi. Olin siin kaks aastat tagasi juunioride MM-il ja koht on seega tuttav. Mulle meeldib halli jää ja Eesti ning kõik on tõesti ilus," ütles USA koondislane Starr Andrews.

USA koondise üksiksõitja Los Angelesest pärit 20-aastane Andrews tegeleb ka laulmisega ning on oma lühikava muusika vokaali ise sisse laulnud. Kaks aastat tagasi oli ta Tallinnas toimunud juunioride MM-il kaheksas. Tänavu USA olümpiakoondisesse 181 punkti sõitja ei mahtunud, kuid jätkab just olümpiasihiga karjääri.

"Alustasin uisutamist 3,5-aastaselt ning mu ema tutvustas mulle seda ala. Mulle on alati meeldinud uisutamist vaadata. Näha olümpial seda tiimivaimu: kõik tundus väga äge. Olümpiale jõudmine oli ja on jätkuvalt minu eesmärgiks," lisas Andrews.

Naiste lühikava otseülekanne algab neljapäeval algusega kell 19.05 ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis. Tallinnas on üle 200 punkti kogunud tugevate Jaapani ja Korea naiste kõrval stardis näiteks ka India esinumber Tara Prasad, kes teeb 21-aastaselt tiitlivõistluste debüüdi.

"See on minu esimene nii suur võistlus. Kõik on nii ere ja suur. Naudin kõike ja olen väga õnnelik, et siin olen. Alustasin uisutamisega seitsmeaastaselt ja kuni 12-aastaseni ei võtnud ma harjutamist väga tõsiselt. Nautisin lihtsalt sõitmist ja ei saanud enam pidama. Harjutan kuuel päeval nädalas ning iga päev olen kaks korda jääl. Iga päev on ka jäävälised trennid ja mu eesmärgiks on jõuda järgmisele taliolümpiale," rääkis India esinumber Prasad.

Otseülekanne Nelja kontinendi meistrivõistluste avatseremooniast algab neljapäeval kell 16.45 ERR-i spordiportaalis ja ETV+ kanalil eestikeelse kommentaariga. Avatseremoonial näeb, kuidas iluuisutamine ja rahvatants on seotud Arvo Pärdi muusikaga.