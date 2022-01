Jüri-Mikk Udam: minu järgmine olümpia võib tulla 2028. aastal

Tippsõudja Jüri-Mikk Udam tundis pärast Tokyo olümpiat, et ta tahab elus uusi väljakutseid.

2021. aasta Euroopa meistrivõistluste pronksmedali omanik ja Tokyo olümpial neljapaadiga kuuenda koha saavutanud 27-aastane Jüri-Mikk Udam jagab oma päevi nüüdsest kolme tegevuse vahel, vahendab Delfi.

Neist üks on endiselt sõudmine. Teisalt tõdeb ta, et praeguse elukorralduse tõttu on tal kevadel keeruline veelaagrites kaasa lüüa ja seepärast raske uueks hooajaks neljapaati kandideerida.

"Iga päev on trenn, töö Eesti Energias ja siis ka Harimik. See on matemaatika videokursuse projekt, millega paar kuud tagasi ametlikult pihta hakkasin," lausus Udam.

Praegu on 2024. aasta Pariisi olümpiamängude poole püüdlemine Udami jaoks küsimärgiga.

"Ma ei ole kindel, kas olen praegu suuteline seda teekonda ette võtma. Kui peaksin hoobilt pakkuma, siis 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude tsükkel tundub olevat rohkem minu jaoks."