Erik Sorga siirdub Rootsi meistriliigasse

Soccerneti kohaselt saab Erik Sorga üleminek lähipäevadel ametliku kinnituse.

Venlost lahkumise põhjuseks on vähene mänguaeg. Sel hooajal on Sorga mänginud Venlo eest 11-s kohtumises, kuid on algkoosseisus alustanud vaid viiel korral. Venlo eest on Sorga löönud kolm väravat.

Göteborg on 18-kordne Rootsi meister ning 2021. aastal lõpetas klubi Rootsi meistriliigas kaheksandal kohal. Klubist on pärast hooaja lõppu lahkunud kaks kogenud ründajat - 30-aastane Robin Söder ja 31-aastane islandlane Kolbeinn Sigthorsson, kes oli seoses talle kodumaal esitatud ahistamissüüdistustega augusti lõpust alates mängudest eemal.