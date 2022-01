Ülevaade: Milliseks kujuneb spordiaasta 2022 ERR-i ekraanidel?

Kolm suurima vaatajahuviga spordisündmust Eestis on suvised kergejõustiku tiitlivõistlused, jalgpalli suurturniirid ja laskesuusatamine. Kõik need on vaataja jaoks ETV kanalites ja spordiportaalis olemas ka tänavu.

Laskesuusatamise maailmakarika teine trimester jätkub eeloleval neljapäeval Saksamaal Oberhofis. Otseülekanded tehakse kõigilt etappidelt ja sarja üldvõitjad selguvad Holmenkollenis. Võimalik, et meie jaoks toimub hooaja kulminatsioon veidi varem kui MK-sari jõuab esmakordselt Eestisse.

Otepäält toodab rahvusvahelist telepilti Eesti Rahvusringhääling ning laskesuusatamise fännid saavad märtsikuu teisel nädalal võimaluse Tehvandi staadionil vaatemängule vahetult kaasa elada.

Sama võib öelda ka iluuisutamise Euroopa meistrivõistluste kohta, mis algavad jaanuari keskel Tondiraba jäähallis. Tallinna tuleb 185 iluuisutajat 37 riigist. Eestit esindab viis sportlast.

Nädal hiljem jätkuvad ülekanded Nelja kontinendi meistrivõistlustelt. Kunagi varem pole nelja kontinendi parimaid iluuisutajaid veel selgitatud Euroopas, kuid koroonapiirangute tõttu toodi algselt Hiinas toimuma pidanud võistlus üle just Tallinna.

Maailmameistrivõistlusi võõrustab seekord Prantsusmaa ning need ülekanded jõuavad vaatajteni märtsi lõpus.

Vaata videost, mis spordivõistlusi 2022. aastal veel ERR-i ekraanidelt jälgida saab.