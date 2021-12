Rahvusvaheline Triatloni Liit karistas Venemaad dopingujuhtumite tõttu

Rahvusvaheline Triatloni Liit karistas Venemaad rohkete dopingujuhtumite tõttu. Esialgu üheks aastaks kehtestatud sanktsioonide hulgas on Venemaa triatloniliidu (RTF) keeld korraldada maailma või Euroopa triatloni üritusi kuni 2022. aasta lõpuni.

Rahvusvahelise Triatloni ja Euroopa Triatloni Liidu juures töötavatele Venemaa ametnikele on samuti öeldud, et nad peavad vähemalt üheks aastaks tagasi astuma.

Oktoobris määras Rahvusvaheline Triatloni Liit Venemaa triatleetidele Aleksandr Brjuhhankovile ja Igor Poljanskile kolmeaastase võistluskeelu. Mõlemad mehed jäid vahele EPO tarvitamisega.

RTF on kohustatud tagastama dopingut kasutanud triatleetidele varem määratud auhinnarahad. Samuti peab rahvuslik alaliit hüvitama kõik kulud, mis on seotud nende sportlaste ja treenerite toime pandud dopingureeglite rikkumistega.

Kehtestatud sanktsioonide hulka kuulub ka korraldus RTF-il jõuda kokkuleppele Venemaa Antidopingu Agentuuri RUSADA-ga, et testida kõiki Venemaa sportlasi. Eriti neid, kes osalevad rahvusvahelistel võistlustel.

Rahvusvaheline Triatloni Liit on Venemaale dopinguprobleemide tõttu andnud enam kui kuue aasta pikkuse võistluskeelu ning ainult osal nende sportlastel on lubatud neutraalse lipu all rahvusvaheliselt võistelda.

Samuti on Venemaa sportlastel keelatud kuni 2022. aasta lõpuni oma lipu all võistelda nii olümpiamängudel kui ka maailmameistrivõistlustel.

Oktoobris sõlmis RTF-i uus president Ksenia Šoigu RUSADA-ga lepingu, mis hõlmab kõiki dopinguvastase töö aspekte.

"Oleme astunud olulise sammu, et alustada võitlust dopingu kasutamise ja levitamise vastu," ütles Šoigu pärast lepingu allkirjastamist. "Leppe põhipunktid on dopinguvastase võitluse korraldamine RTF-is ning koostöö hariduse, testimise ja uurimise vallas."