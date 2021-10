Veel üks Venemaa triatleet sai kolmeaastase võistluskeelu

Brjuhhankov andis positiivseks osutunud testi 19. juunil Austrias Kitzbühelis peetud EM-il, tema uriinist leiti EPO jälgi.

15. septembril andis Rahvusvaheline Triatloni Liit talle teada, et kuna Brjuhhankov ei palunud B-proovi avamist, määratakse talle võistluskeeld. 34-aastane Brjuhhankov nõustus rikkumise ja karistusega ning seetõttu vähendati tema karistust aasta võrra – muidu oleks karistuseks nelja-aastane võistluskeeld.

Kõik tema tulemused, mis on tehtud pärast 19. juunit, on tühistatud, näiteks jäi ta ilma Venemaa meistrivõistlustel teenitud pronksist. Lisaks peab ta tagastama kõik auhinnarahad, mis ta alates 19. juunist on saanud.

Brjuhhankov saab võistlustulle naasta 2024. aasta 26. augustil, kuna tema võistluskeeld hakkas tagasiulatuvalt kehtima päevast, kui talle määrati ajutine keeld.

Alles eelmisel nädalal teatas Rahvusvaheline Triatloni Liit, et EPO tarvitamisega jäi vahele venelane Igor Poljanski, kellele määrati samuti kolmeaastane võistluskeeld.