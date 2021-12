Barcelona piirdus 20 aasta järel taas Meistrite liiga alagrupiturniiriga

FC Barcelona kaotas jalgpalli Meistrite liiga alagrupiturniiri viimases voorus Müncheni Bayernile 0:3 ja ei pääsenud grupist edasi. Viimati juhtus see hooajal 2000/01.

Et Benfica läks samal ajal toimunud E-alagrupi mängus Kiievi Dinamo vastu juba 22. minutiks 2:0 juhtima, teadis Barcelona, et Müchenis on edasipääsuks vaja võita.

Külalismeeskonnal aga tulejõudu ei jätkunud ning Thomas Mülleri 34. ja Lero Sane 43. minuti tabamuste järel mindi vaheajale kaheväravalises kaotusseisus, 62. minutil vormistas lõppskoori Jamal Musiala ja nii pääsesid E-grupist edasi Bayern ja Benfica, Barcelona jätkab hooaega Euroopa liigas.

Viimati piirdus Barcelona alagrupiturniiriga hooajal 2000/01, pärast seda on alati 16 parema sekka pääsetud.

F-grupi võitis Manchester United, kes viigistas kolmapäeval 1:1 Berni Young Boysiga. Teine edasipääseja jäi aga selgumata, sest otsustav kohtumine Atalanta ja Villarreali vahel lükati Bergamos valitsenud raskete ilmastikutingimuste tõttu edasi.

G-grupis, kus seis püsis viimase vooruni äärmiselt põnevana, võidutses lõpuks Lille 11 punktiga. Otsustavas mängus alistas Salzburg 1:0 Sevilla ja pääses teisena edasi, Wolfsburg jäi grupis viimaseks.

Tulemused ja tabeliseisud:

E-grupp:

Bayern - Barcelona 3:0

Benfica - Dinamo 2:0

Bayern 18 punkti, Benfica 8, Barcelona 7, Dinamo 1

F-grupp:

Manchester United - Young Boys 1:1

Atalanta - Villarreal edasi lükatud

ManU 11, Villarreal 7, Atalanta 6, Young Boys 5

G-grupp:

Wolfsburg - Lille 1:3

Salzburg - Sevilla 1:0

Lille 11, Salzburg 10, Sevilla 6, Wolfsburg 5

H-grupp:

Juventus - Malmö 1:0

Zenit - Chelsea 3:3

Juventus 15, Chelsea 13, Zenit 5, Malmö 1