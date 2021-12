Neli lootustandvat noorsportlast pälvisid SA Noored Olümpiale stipendiumi

Sportlased saavad stipendiumi suurusega 10 000 eurot aastas, kogu olümpiatsükliks.

2024. aasta Pariisi olümpiaks valmistuvate suvealade sportlaste puhul tähendab see 30 000 euro suurust stipendiumi ja 2026. aasta Milano olümpiaks valmistuva taliala sportlase puhul 45 000 euro suuruse stipendiumi. Seega kokku jagati sportlastele 135 000 euro väärtuses stipendiume. Stipendiumist kolmandik suunatakse vaimse treeningu, taastuprotseduuridesse, meediaga suhtlemise, meeskonnajuhtimise ja toetajate leidmise koolitustesse.

"Noored Olümpiale täidab Eesti spordimaastikul väga olulise tühimiku, toetades sellises vanuses sportlasi (18-23-aastased), kellel pole alati veel kõige rohkem ette näidata, kuid kellel on väga suur potentsiaal jõuda spordimaailma tipp," lausus sithasutuse kaasasutaja Paavo Pauklin. "Proovime märgata talenti, kes jõuab kõige kaugemale, kuid on ilmselge, et iga meie panus on väga riskantne, sest noore sportlase karjääris võib väga palju äpardusi juhtuda. Alati sooviksime, et suudaksime koguda toetajatelt suurema stipendiumifondi, et toetada rohkemaid noori talente, sest neid, kes seda vääriksid, on kindlasti rohkem."

"Kandidaatide hindamisel üritame aru saada, milline on sportlase isiklik võimekus jõuda spordimaailma tippu, milline on tugimeeskonna professionaalsus ja meie stipendiumiprogrammi mõju sportlase karjäärile. Meie stipendiumi puhul ei ole määrav, kui kaugele mõni kandidaat tänaseks jõudnud on, vaid pigem see, kuidas keegi on jõudnud tänasele tasemele ning kui palju on sportlases veel kasutamata ressursse tippu jõudmiseks," sõnas Noored Olümpiale kaasasutaja Valdur Jaht.

Tänavusele Noored Olümpiale stipendiumikonkursile kandideeris 17 sportlast 15 erinevalt olümpiamängude individuaalalalt. Lõppvaliku tegi kuue intervjuu-vooru pääsenud sportlase seast komisjon peale tulist arutelu, sest häid kandidaate oli palju ning konkurents suur.

Viktoria Vesso (20) võistleb maadluses -65 kg kaaluklassis. Selle aasta U-20 MM-il ja EM-il tuli Vesso pronksmedalile ning lisaks on ta kolmekordne täiskasvanute ja kümnekordne noorteklasside Eesti meister. Vesso puhul hindas komisjon kõrgelt tema sihikindlust ja pühendumust oma eesmärkide saavutamisele. Sportlasel ja tema meeskonnal oli väga selge arusaam, milliseid tegevusi on vaja teha, et jõuda oma arengus edasi, spordimaailma absoluutsesse tippu.

"Noored Olümpiale stipendium aitab mul treenida välismaal ning see on järgmise sammu astumiseks oluline, sest Eestis puuduvad hetkel võrdväärsed vastased," lisas Viktoria Vesso.

Moodne viievõistleja Johanna Maria Jõgisu (19) on saavutanud 2021. aastal kuldmedali juunioride vanuseklassis laskejooksu (eraldi viievõistluse ala) MM-il. Jõgisu on tugeva eneseanalüüsivõimega tasakaalukas ja mitmekülgne sportlane, kelles Noored Olümpiale näeb potentsiaali tõsta Eesti viievõistlus uuesti maailma tippu.

"Soovin Eestit väärikalt esitada ning moodne viievõistlus on põnev ala, mida järjest enam jälgitakse. Noored Olümpiale stipendium annab mulle võimaluse seda kõrgemal tasemel teha," lisas Johanna Maria Jõgisu.

Odaviskaja Gedly Tugi (20) on jõudnud U-18 ja U-20 Euoopa meistrivõistlustel pronksmedalile. Tugis nägime sihikindlat ja pühendunud sportlastm kelle on väga hea viskekäsi. Samas on varasemad treeningud ja tehniline tase jätnud sportlasesse veel väga suure varu oma tulemusi parandada.

"Noored Olümpiale stipendium aitab mul jõuda 2024 Pariisi olümpiale ning võita sealt medal," sõnas Gedly Tugi.

Mehis Udam (18) saavutas selle aasta alguses toimunud laskesuusatamise noorte MM-il kuuenda koha kaks aastat vanemate poiste seas (veebruar 2021) ja seda kõige pikemal ehk individuaaldistantsil. Seejuures sõitis ta viimasel ringil päeva parima aja. Udami puhul avaldas komisjonile muljet tema mitmekülgsus, mis on andnud talle nii väga hea vastupidavuse kui ka kiiruse. Muljetavaldav on ka tema kiire areng laskesuusatamises, sest noormees on laskesuusatamisega tegelenud ainult mõned aastad.

"Laskesuusatamine on väga nõudlik ala nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Noored Olümpiale stipendium aitab mul just vaimset poolt tugevdada, et jääksin lasketiirus rahulikuks ja suudaksin enda eesmärgid saavutada," lisas Mehis Udam.

Stipendiumikomisjoni kuulusid olümpiavõtija Gerd Kanter, spordipsühholoog Aave Hannus, treener Marko Albert, spordimanager Kadri Kallas, ettevõtja ja endine tippsportlane Tiit Rahkema ning Noored Olümpiale asutajad Valdur Jaht ja Paavo Pauklin.

Tänavu anti stipendium välja viiendat korda. Eelnevalt on pälvinud toetuse Katrina Lehis (epeevehklemine), Marten Liiv (kiiruisutamine), Reena Pärnat (vibulaskmine), Kristjan Ilves (kahevõistlus), Joosep Karlson (aerutamine), Mattias Kuusik (judo), Helary Mägisalu (maadlus), Anna Maria Orel (vasaraheide), Li Lirisman (karate) ja Susannah Kaul (para-ujumine). Koos 2021. aasta stipendiaatidega toetab Sihtasutus Noored Olümpiale täna paralleelslet viit noorsportlast. Järgmine stipendiumikonkurss toimub tõenäoliselt peale 2022. aasta taliolümpiamänge.

Olümpiavõitja ja Noored Olümpiale stipendiaat 2018-2021 Katrina Lehis: "Kui ma 2018. aastal Noored Olümpiale stipendiumi sain, siis olin ma just pärast emaks saamist tippsporti naasmas ning nii mõnigi kahtles, kas suudan veel tippu jõuda. Ma ei kuulunud epeenaiskonda ega polnud võitnud veel Euroopa meistri tiitlit. Noored Olümpiale stipendiumi saamine kogu olümpiatsükliks andis nii palju positiivsest energiat, sest keegi uskus minusse. See pani rohkem pingutama ja süvendas ka endas usku, et ma suudan jõuda tippu."

Sihtasutus Noored Olümpiale on ettevõtjate Paavo Pauklini ja Valdur Jahti poolt asutatud noorte tippspordi tugisüsteem, mille eesmärgiks on aidata Eesti sporditalentidel oma unistustele lähemale jõuda ja võimaldada neil kasvada rahvuslikeks eeskujudeks nii spordis kui selle väliselt.