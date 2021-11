Hiilgav Valijeva nihutas taas rekordit ja oleks võitnud ka meeste seas

Reedel lühikava maailmarekordi 87,42 punktile viinud venelanna teenis laupäeval vabakava eest koguni 185,29 punkti, 4,4 silma enam kui kuu aja eest Kanadas eelmist rekordit püstitades.

Kahe kava kokkuvõttes teenis mullu Tallinnas juunioride maailmameistriks kroonitud Valijeva 272,71 punkti ja nihutas nõnda enda nimel olnud maailmarekordit 7,63 punktiga. Venelannad teenisid Sotšis kolmikvõidu, kui Jelizaveta Tuktamõševa sai 229,23 punktiga teise ning Maia Hromõhh 219,69 silmaga kolmanda koha.

Eva-Lotta Kiibus sai kahe kava kokkuvõttes 163,11 punkti ning pidi leppima eelviimase ehk 11. kohaga. Isiklikule rekordile kaotas ta ligi 40 punkti.

Valijeva oleks oma tulemusega võidutsenud ka meeste konkurentsis: Sotšis tõi Gruusiale ajaloolise GP-võidu Morisi Kvitelašvili, kes sai kohtunikelt 266,33 punkti. Teine oli Mihhail Koljada 264,64 punktiga, edestades kolmandaks jäänud jaapanlast Kazuki Tomonot vaid 0,45 punktiga.

Venelased teenisid kolmikvõidu ka paarissõidus, kus 226,98 punktiga saavutasid Daria Pavljutšenko - Deniss Hodõkini ja Jasmina Kadõrova - Ivan Baltšenko ees esikoha Anastassia Mišina - Aleksandr Galljamov. Jäätantsus edestasid 211,72 punkti teeninud Viktoria Sinitsina - Nikita Katsalapov Itaalia paari Charlene Guignard - Marco Fabbri ning Kanada duot Laurence Fournier Beaudry - Nikolaj Sörensen.

Kamila Valieva: 4S SO impressive. 3A insane. 4T+3T. Arms aloft on all. 3Lo. 4T+1Eu+2S. 3F+3T. 3Lz. StSq4 this part I feel really allows her to interpret this music. Everything else seems like a methodical jumping clinic, but WOW! 185.29 WR, 272.71 World record#RostelecomCup