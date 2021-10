Eva-Lotta Kiibus uuest isiklikust rekordist: tahaks veel rohkem

"Ma olen väga rahul. Tõestasin endale midagi, millest ma olen juba terve eelmise hooaja mõelnud. Tundus, et ronin ja ronin, aga 200 punkti kätte ei saa. Nüüd on see reaalsus, aga tahaks veel rohkem. Mõlema kava esitusega jään rahule, aga lühikavas jäi punkte jääle," rääkis Eva-Lotta Kiibus.

"Viimase kuu areng on tänu heale sportlase ja treeneri koostööle. Ilma Annata [Anna Levandi - toim.] ja tema kõrvalt vaatamise ja nõuanneteta nii hea areng ei oleks kuu ajaga tulnud," lisas Kiibus.

"Jalgade ravi hetkel käib. Midagi hõisata ei ole, hambad ristis teen trenni edasi ja seda tänu imelistele arstidele, kes minu ümber on," kommenteeris Kiibus oma füüsilist vormi.

Vaata videost täispikka intervjuud Eva-Lotta Kiibusega.