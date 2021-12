Hamilton oli esimesel treeningul Verstappenist napilt kiirem

MM-tiitli eest heitlevad Hamilton ja Verstappen olid seega üsna tasavägised, seejuures sõitis Verstappen oma parima aja välja treeningsessiooni viimasel minutil.

Kui enne võistlusi täheldati, et ringrada katab tolm, siis enne esimest vabatreeningut pühiti see minema ja olud on ilmselt sarnased eelmisel etapil Kataris nähtule.

Reede õhtul sõidetakse veel ka teine vabatreening.

