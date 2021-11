Tiger Woods: täiskoormusega golfimängijat minust enam ei saa

45-aastane Woods vigastas mõlemat jalga, eriti paremat, ning need vajasid mitmeid hooldusi ja protseduure. Mõne aja eest teatas ameeriklane edusammudest paranemisel ja jagas videot endast, kus ta mängib golfi esimest korda pärast õnnetust.

Samas lausus ameeriklane väljaandele Golf Digest, et igapäevase mängimise abil tagasi tippu murdmine pole realistlik. "Valin mõned võistlused aastas ja mängin neil," ütles mitmete suurturniiride võitja.

"Just niimoodi alates nüüdsest tegutsen. See on kahetsusväärne reaalsus, aga see on minu reaalsus. Ma mõistan seda ja ma lepin sellega," lisas Woods.

Woods sattus õnnetusse Californias. Teadaolevalt kaotas Woods kurvilisel allamänge suunduval teel auto üle kontrolli, põrkas vastu liiklusmärki ja seejärel rullus auto mitu korda üle katuse. Auto kiiruseks oli õnnetuse hetkel 135-140 km/h, mida on kaks korda rohkem, kui sellel teelõigul lubatud oli.

Woodsi sõnul on rehabilitsiooniprotsessis veel palju ära teha. "Ma ei ole veel isegi poole peal," jätkas golfilegend. "Pean veel oma jalas palju lihaseid ja närve arendama."

Juba enne õnnetust oli karjääri jooksul 15 suurturniiri võitnud Woodsil probleeme seljaga ja veidi enne saatuslikku autosõitu käis golfimängija juba oma viiendal seljaoperatsioonil.