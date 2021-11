Iluuisutamise GP-sarja finaaletapi toimumine sattus koroona tõttu küsimärgi alla

Iluuisutamise GP-sarja finaaletapp peaks Osakas algama 9. detsembril, kuid uue koroonaviiruse tüve tõttu sulges Jaapan taas enda piiri ning seetõttu on võistluse toimumine kahtluse all.

Lõuna-Aafrikas hakkas levima tugevalt muteerunud koroonavariant, mis sai nimeks omikron. Viroloogide sõnul kulub omikroni ohtlikkuse hindamiseks vähemalt kuu, praegu on veel vara öelda, kas see tüvi on kiirema levikuga kui varasemad või kuidas kulgeb haigus nendel, kes omikroni tüvega on nakatunud.

Omikroni juhtumeid on tuvastatud juba mitmes maailma riigis. Seetõttu otsustas Jaapan, et ei luba 30. novembrist enam riiki ühtegi välismaalast, kes pole Jaapani püsielanik.

"Järgime ministeeriumi juhiseid, aga siiani pole meile veel midagi öeldud," vastas Jaapani uisuliidu ametnik Reutersi päringule, kas välismaised uisutajad lubatakse riiki.

Ka Jaapani kultuuriministeeriumi spordiosakonnast öeldi Reutersile, et neil pole veel infot, kas sportlasi lubatakse võistlema, lisades, et läbirääkimised alles käivad.

Jaapanis on koroonaviirus praegu langustrendis, näiteks esmaspäeval tuvastati kogu riigis vaid 76 uut nakkusjuhtu. Seetõttu leevendati eelmisel nädalal piiranguid ja riik avati taas turistidele, aga omikroni tüve tõttu otsustas peaminister Fumio Kishida kiiresti tegutseda ja piir taas sulgeda. Teisipäeval kinnitasid ametivõimud, et Namiibiast saabunud mehel tuvastati koroonaviiruse omikroni tüvi.

Iluuisutamise GP-finaaletappi peetakse üheks olulisemaks võistluseks enne Pekingi taliolümpiamänge. Kuue GP-etapi järel selgusid igal alal kuus paremat, kes finaaletapile pääsesid. Meestest tagasid koha jaapanlased Yuma Kagiyama ja Shoma Uno, ameeriklased Vincent Zhou, Nathan Chen ja Jason Brown ning venelane Mihhail Koljada. Naistest pääsesid finaaletapile venelannad Kamilla Valijeva, Anna Štšerbakova, Jelizaveta Tuktamõševa, Maia Hromõhh ja Aljona Kostornaja ning jaapanlanna Kaori Sakamoto.

Paarissõidus teenisid koha finaaletapile neli Venemaa, üks Hiina ja üks Jaapani paar ning jäätantsus Prantsusmaa, Venemaa, Kanada, Itaalia ja kaks USA paari.

Eelmisel aastal pidi finaaletapp toimuma Pekingis ning see pidi olema olümpiamängude testvõistlus, kuid koroonapandeemia tõttu jäi see ära.