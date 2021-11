Imeline vabakava tõstis maailmameistri Itaalia GP-l esikohale

Lühikavas närvidega alt läinud ja hüpetel eksinud 17-aastane venelanna teenis kohtunikelt vaid 71,73 punkti, jäädes enda isiklikule rekordile alla ligi kümne punktiga. See andis talle lühikavas alles kolmanda koha.

Vabakava uisutas Štšerbakova aga puhtalt, alustades neljakordse flipiga ning sooritades seejärel veel seitse kolmekordset hüpet. Štšerbakova teenis 165,05 punkti, mis on tema uus isiklik rekord. Kahe kava kokkuvõttes kogus Štšerbakova 236,78 punkti, mis andis talle kindla esikoha.

"Minu peamine eesmärk oli näidata, et suudan taas neljast hüpata ja see õnnestus," ütles Štšerbakova. "Tegin lühikavas vigu ja pean nüüd selle kallal tööd tegema, sest lühikava peab iga kord puhas olema. Aga kokkuvõttes olen tulemusega rahul."

Teise koha sai mõlemas kavas teine olnud Štšerbakova treeningukaaslane Maia Hromõhh, kes kogus 226,35 punkti ning kolmas oli lühikava järel liidrikohal olnud belglanna Loena Hendrickx, kes kogus 219,05 punkti. Võistluste avapäeval 22. sünnipäeva tähistanud Hendricks parandas isiklikku rekordit nii lühi- ja vabakavas kui ka kahe kava kokkuvõttes, samaga sai hakkama ka 15-aastane Hromõhh, kellele see oli täiskasvanute GP-debüüt.

Meeste seas tegi aga suurepärase tõusu mullu Tallinnas juunioride MM-il hõbeda võitnud- ja tänavu kevadel täiskasvanute seas samuti MM-hõbedale tulnud 18-aastane Kagiyama, kes oli lühikavas 80,53 punktiga alles seitsmes, jäädes enda isiklikule rekordile alla 20 punktiga. Vabakavas aga sooritas Kagiyama neli kolmekordset hüpet ja püstitas uue isikliku rekordi, teenides 197,49 punkti. Kokkuvõttes teenis ta 278,02 punkti, mis tõi talle karjääri teise GP-etapivõidu.

"Vabakava uisutama tulles ma ei mõelnud isegi, et võiksin pjedestaalile jõuda, tahtsin lihtsalt endast parimat anda," tunnistas Kagiyama. "Veel hommikuses trennis oli mul tuju täiesti ära ja ma ei teadnud, mida teha. Aga treener ütles, et unustame ära kõik, mis eelmisel hooajal tegin. Ja nii ma siis mõtlesingi, et alustan nullist ja proovin endast parima anda ja see aitas. Kindlasti hea kogemus."

Lühikava neljandalt kohalt tõusis teiseks venelane Mihhail Koljada, kes kogus 273,55 punkti ning kolmanda koha sai kodupubliku ees võistelnud Daniel Grassl, kes kogus 269,00 punkti. 19-aastane itaallane oli lühikavas teine ja vabakavas kolmas. Grassl parandas isiklikku rekordit lühikavas ja kahe kava kokkuvõttes, Koljada püstitas vabakavas isikliku tippmargi.

Lühikava järel juhtinud hiinlane Jin Boyang oli vabakavas alles üheksas ja pidi kokkuvõttes leppima 242,27 punkti ja seitsmenda kohaga.

Paarissõidus võtsid hiinlased kaksikvõidu. Esikoha teenisid 224,55 punktiga kahekordsed maailmameistrid, kevadel Stockholmis MM-hõbeda võitnud Sui Wenjing ja Han Cong, kes teenisid 224,55 punkti. Teise koha said lühikavas tippmarki parandanud Peng Cheng ja Jin Yang, kes lõpetasid 211,86 punktiga. Pjedestaali madalaimale astmele tõusid vabakavaga venelased Julia Artjemjeva ja Mihhail Nazarõtšev, kogudes isiklikku rekordit tähistavad 187,01 punkti.

Jäätantsus said kindla võidu neljakordsed maailmameistrid, prantslased Gabriella Papadakis ja Guillaume Cizeron, kogudes 220,06 punkti. Teise koha võttis USA duo Madison Hubbell – Zachary Donohue 207,90 punktiga ning kolmas oli Venemaa paar Aleksandra Stepankova – Ivan Bukin 202,18 punktiga.

Hooaja jooksul on kavas kuus GP-etappi ning parimad pääsevad finaaletapile. Eestlastest on koha GP-etapil teeninud Eva-Lotta Kiibus, kes võistleb novembri lõpus peetaval Moskva etapil.