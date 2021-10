15-aastane Valijeva parandas GP-debüüdil maailmarekordit

Lühikavas teenis Valijeva enda GP-debüüdil kohtunikelt 84,19 punkti, mis on venelanna isiklik rekord, maailmarekordile jääb see alla vaid 85,45 punktiga.

Vabakavas tegi Valijeva kolm neljakordset hüpet ja teenis ülivõimsad 180,89 punkti. Senine maailmarekord oli 166,62, mille Valijeva kaasmaalane Aleksandra Trussova uisutas kaks aastat tagasi samuti Kanada GP-l. "Tegin mõned vead, aga need olid väikesed," jäi kolmekordse Axeli maandumisel ebakindel olnud Valijeva pärast võimsat punktisummat tagasihoidlikuks. "Tegin kavas ära kõik asjad, mida planeerisin ja see on minu jaoks kõige tähtsam. Muidugi olen punktisumma üle väga õnnelik ja püüan veel kõrgemat skoori."

Kahe kava kokkuvõttes kogus Valijeva 265,08 punkti, millega ta ületas enda tänavusel Finalndia Trophyl püstitatud tippmarki enam kui 15 punktiga.

Mullu Tallinnas juunioride maailmameistriks kroonitud Valijevat peetakse Pekingi olümpiamängude üheks favoriidiks.

Kanadas võtsid venelannad kolmikvõidu – teise koha sai 232,88 punktiga Jelizaveta Tuktamõševa ja kolmas oli 214,54 punktiga mullune Euroopa meister Aljona Kostornaja.

Hooaja esimesel GP-etapil kolmanda kohaga piirdunud kolmekordne maailmameister Nathan Chen tegi vigade paranduse ja võttis nüüd ülikindla võidu – ameeriklane kogus kahe kavaga 307,18 punkti, tema koondisekaaslane Jason Brown oli 259,55 punktiga teine. Kolmanda koha sai venelane Jevgeni Semenenko 256,01 punktiga.

Paarissõidus teenis kindla esikoha 224,05 punkti kogunud Hiina paar Sui Wenjing – Han Cong, teise koha said 193,08 punktiga venelased Darja Pavljutšenko ja Deniss Hodõkin ning kolmas oli USA duo Ashley Cain-Gribble – Timothy Leduc 189,90 punktiga.

Jäätantsus võtsid kodusel GP-etapil võidu kanadalased Piper Gilles ja Paul Poirier, kogudes 210,97 punkti. Teise koha said 200,05 punktiga itaallased Charlene Guignard ja Marco Fabbri ning kolmas oli 192,93 punktiga Hispaania paar Olivia Smart – Adrian Diaz.

Hooaja jooksul on kavas kuus GP-etappi ning parimad pääsevad finaaletapile. Eestlastest on koha GP-etapil teeninud Eva-Lotta Kiibus, kes võistleb novembri lõpus peetaval Moskva etapil.