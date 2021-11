Maailmarekordeid ületav Mikomägi soovib alati olla iseenda parim versioon

Noor jõutõstja Eliise Mikomägi on tänavuse aastaga teinud noorteklassis tõelise läbimurde. Ta on võitnud kuhjaga tiitlivõistluste medaleid ja püstitanud ka mitu maailmarekordit.

Mikomägi sai teisipäeval kätte sertifikaadi, mis kinnitab, et novembri alguses püstitas ta omas kaalukategoorias jõutõmbe 200 kilogrammiga noorte tütarlaste maailmarekordi.

Samadel Norras toimunud võistlustel ehk avatud klassi MM-il sündis tulemusega 447,5 kilogrammi ka kolme ala kogusumma Euroopa rekord.

"200 oli ikkagi täiesti kindel juba, et see on maailmarekord. Ja alguses siis oligi selline närveering sees, et mis siis saab, kui ära ei tee," meenutas Mikomägi intervjuus ERR-ile. "Selle nimel ju võistlusele sai tuldud. Aga õnneks läks kõik hästi ja sai head tulemused kirja."

18-aastane Mikomägi on kahtluseta talendikas sportlane. Lõppeval hooajal õnnestus noorte vanuseklassis tulla nii maailma- kui Euroopa meistriks. Pole vahet, kas tegemist on klassikalise või spetsiaalvarustusega jõutõstmisega – neiu ületab ennast võistlustel järjepidevalt.

Treener Peep Päll leiab, et edu pant on 2020. aasta – siis koroona tõttu võistlusi ei toimunud, kuid trenni sai teha kvaliteetselt.

"Nagu ta isegi ütleb, et kui võistlema läheb, on enne seda niiöelda närvis. Aga võistluste käigus, kui ta esimese katse kirja saab, mida alati mina kui treener rõhutan – saame esimese kirja, siis on juba pool võistlust tehtud ja siis läheb võistlus edasi – selles suhtes tõesti. Ta läheb iga katsega niiöelda paremaks ja käima," kommenteeris treener.

"Ma soovin alati olla endast kõige parem versioon," jätkas Mikomägi. "Ja tahangi kombata neid piire ja vaadata, kui kaugele ma suudan jõuda."

"Jõutõstmises kõige lemmikum võib-olla jõutõmme - see, mis mul hetkel ka kõige paremini välja tuleb. Kuid näiteks lamades surumises tunnen, et võiks veel ikkagi päris kaugele areneda. Seal on arenemisruumi ikkagi küllaga veel."