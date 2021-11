Häberli: võime tänavu saavutatu üle veidi uhked olla

Eesti jalgpallikoondise peatreener Thomas Häberli, tund aega tundus mäng lubav, tundus, nagu me võiksime võib-olla võõrsilt punkti võita. Lõpuks see ei juhtunud, kaotasime kahe väravaga. Mida tunnete? Kas olete vihane? Pettunud?

Raske öelda. Lõppude lõpuks oli esitus suurepärane, aga tulemus võiks muidugi parem olla. Standardolukorrast tuli 60. minutil 1:0, pärast seda oli ka meil võimalusi, aga lõpus sai teine värav saatuslikuks.

Tundub, et meil on palju häid esitusi, mis tipnevad ikkagi kaotusega. Kuidas teha samm, et me ei kaotaks?

Ilmselt on meil vaja rohkem kodumänge! Selles valiksarjas mängisime kodus ainult kolm ja võõrsil viis mängu. Tšehhi võitis Rahvuste liiga B-divisjonis oma grupi, see on raske vastane. Siin võõrsil võita oleks olnud raske, aga olime lähedal millegi erilise saavutamisele: mitte ainult kaitstes, aga võitlesime. See on õige viis.

Eilsel pressikonverentsil ütles üks mängija, et suurim sellel aastal toimunud muudatus on olnud mõtteviisis. Kas seda on olnud keeruline teha?

See vajab aega. Peame selle kallal vaeva nägema, sest tahame areneda nii mängijate kui isiksustena. Esitused on tähtsad, aga edu saavutamine on teine teema. Teeme selle kallal tööd.

Mis on olnud kõige raskem asi, mida muuta?

Vajasime paremaid esitusi, soovisime edu saavutada. Lõpuks teavad kõik, et edu saavutamine on kõige raskem. Oleme kaugelt tulnud, aga võime tänavu saavutatu üle ka veidi uhked olla, sest igaüks võib näha, et oleme mängukultuuri veidi muutnud.