Sappinen valiksarjast: tegime sammu edasi, aga neid on vaja teha veel palju

"Esimene poolaeg jäi 0:0, vaheajal rääkisime, et tahame kindlasti mängu võita. Kahjuks lõi Tšehhi standardolukorrast värava, meie täna väravat lüüa ei suutnud," rääkis kohtumise järel Eesti ründaja Rauno Sappinen.

Sel aastal väga heas hoos olnud Sappineni sõnul on koondise arengus järgmine samm vaja astuda enda palliga mängus. "Et me ei peaks nii palju töötama ilma pallita, et saaksime pikema perioodi vältel hoida palli enda käes, saaksime natuke pulsi alla ja survestada vastast. Ka täna loovutasime mingitel hetkedel palli vastasele liiga kergelt," tõdes Sappinen.

Kaheksast mängust ühe võidu ja ühe viigi kogunud Eesti lõpetas E-valikgrupi neljandana. "Tegime sammu edasi, aga nagu me täna nägime, on vaja väga palju samme veel teha," sõnas Sappinen.