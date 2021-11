Mets: Eesti koondis on praegu heas seisus

"Kui vaadata mõlemat väravat, mis meile löödi, on väga-väga õnnetu," sõnas kohtumise järel ERR-ile koondise kaitsja Karol Mets. "Kahjuks läks täna nii, arvan, et ise olime süüdi mõlemas väravas. Meie palliga mäng oli kohati väga kehv, jäime suure surve alla ja sellest survest tingituna tulebki nurgalööke ja karistuslööke palju kaitsta. Kui neid nii palju tuleb, siis lõpuks paratamatult võivad mingid väikesed vead tekkida. Väga-väga kahju."

Sarnaselt Rauno Sappinenile tõi Mets välja, et koondis peab parandama palliga mängu. "Kui tahame Tšehhi-suguste meeskondadele korralikult kandadele astuda ja mitte ainult esimese, vaid ka teise poolaja viiki mängida ning miks mitte ka võita, siis peame palli enda käes kauem säilitama, et ka vastane tunneks, et peab kaitses energiat kulutama," tõdes kaitsja.

Mida positiivset Bulgaaria tippklubis Sofia CSKA mängiv Mets lõppenud valiksarjast leidis? "Üldiselt oleme kaitses olnud organiseeritud. Mulle meeldib mängijatevaheline suhtlus, energia väljakul. Näeme, et ka taktikalised nüansid, mis treener on meile andnud, toimivad ja me usume neisse. See on palju positiivsust süstinud. Arvan, et praegu on Eesti koondis heas seisus," sõnas Mets.