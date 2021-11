Rossi sai karjääri viimasel MotoGP etapil kümnenda koha

Kvalifikatsioonis nobedaim olnud 23-aastane hispaanlane Jorge Martin (Pramac Racing) alustas ka põhisõitu väga hästi, kuid jäi siiski debüüthooaja teise etapivõiduta, sest Bagnaia möödus temast 13 ringi enne lõppu.

Kolmandaks sõitis ennast austraallane Jack Miller (Ducati), esimesena jäi pjedestaalilt välja mullune maailmameister Joan Mir (Suzuki). Maailmameister Fabio Quartararo (Yamaha) lõpetas viiendana.

Seitsmel korral MotoGP sarja võitjaks tulnud legendaarse Valentino Rossi jaoks oli pühapäevane etapp ringrajasõidukarjääri viimaseks ning 42-aastane itaallane sai Valencias kümnenda koha.

What a career, what a man. The history and legacy he has left in MotoGP. Valentino Rossi, thank you #GrazieVale pic.twitter.com/2Mks0YvX18