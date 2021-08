Moto GP seitsmekordne maailmameister Valentino Rossi lõpetab karjääri

Motospordi suurkuju Rossi teatas neljapäeval, et hooaeg 2021 jääb tema profisportlase karjääri viimaseks. 42-aastane Rossi on Moto GP sarjas sõitnud juba aastast 2002, kui ta oma debüüthooajal kohe maailmameistriks tuli.

"Ma otsustasin lõpetada selle hooaja lõpus. Kahjuks on see hooaja teine pool minu viimane Moto GP sõitjana. See on raske, see on väga kurb hetk, sest nii raske on teada seda, et järgmisel hooajal ma enam võidu ei sõida," rääkis emotsionaalne Rossi spetsiaalselt korraldatud pressikonverentsil.

"Ma olen teinud seda sporti umbes 30 aastat. Järgmisel aastal minu elu muutub. Aga igaljuhul, oli see hea ja ma väga nautisin seda pikka-pikka teekonda, mis oli minu arust väga tore," lõpetas itaallane.

Rossi tuli Moto GP klassis maailmameistriks aastatel 2002-2003 Honda meeskonnas ning aastatel 2004, 2005, 2008 ja 2009 Yamaha meeskonnas. Itaallase nimel on hetkel 89 võitu, 199 poodiumit ja 55 parimat stardikohta, kuid tal on veel võimalus selle hooaja lõpuni üheksal eesootaval etapil oma numbreid kasvatada.