Legendaarne Valentino Rossi sõidab pühapäeval viimast korda MotoGP sarjas

42-aastane itaallane tegi MM-sarjas 125cc klassis debüüdi juba 1996. aastal, kõrgeimas klassis sõitis ta esmakordselt hooajal 2000/01. Tema auhinnakappi kuulub seitse MotoGP MM-tiitlit ning üks trofee nii 250cc kui 125cc sarjast.

See hooaeg on legendaarse sõitja jaoks olnud karjääri kehvim, sest ta pole enne hooaja viimast etappi pjedestaalile jõudnud ning on punktiarvestuses alles 20. kohal. "Kuigi tegemist on minu viimase võistlusega MotoGP sarjas, tunnen end normaalselt ja arvan, et see on okei. On olnud väga pikk hooaeg," tõdes itaallane.

"Võib-olla on päevad pärast seda nädalavahetust teistsugused, eks me näe. Loodan, et saan oma fännidele heal moel "ciao" öelda, neid toetuse eest tänada," lisas ta.

Järgmisel aastal sõidab Rossi mõnes autospordisarjas, kuigi pole veel detaile avalikustanud.