Peagi Eestiga mängiv Tšehhi lõi sõprusmängus seitse väravat

Tšehhi võõrustas Kuveiti neljapäeval Olomoucis ja kuigi teise väravani jõuti alles avapoolaja lõpus, siis tunni aja möödumisel oli seis juba 5:0. Kuveit paikneb FIFA edetabelis 142. kohal ning Eesti on 105. tabelireal, vahendab soccernet.ee.

MM-valikmäng Eestiga ootab Tšehhit ees 16. novembril kell 21.45 Prahas ning nad vajavad iga hinna eest võitu, et MM-piletit püüda. Hetkel on neil sama palju punkte kui Walesil, ent viimastel on üks kohtumine vähem peetud. Wales võõrustab ülehomme Valgevenet ja lõpetab valiksarja kodus Belgia vastu.