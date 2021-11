Eesti jalgpallikoondis valmistub maavõistluseks Belgiaga

Belgia võõrustab Eestit laupäeval kuningas Baudouini staadionil, mis on rohkem tuntud oma vana nimega Heysel. Laupäevasele mänguel on oodata 35 000 pealtvaatajat.

Belgia võit aitaks kodumeeskonna finaalturniirile, aga Eestil on mängus ainult au. Mänguks on Eesti koondis valmistunud tõsiselt, koos veedeti nädal aega Hollandis treeninglaagris.

"Oli väga hea nädal, saime töötada kõige kallal, kus oli vaja töötada. Meeskond sai koos olla ja ma arvan, et see laager Hollandis läks väga hästi," rääkis Eesti koondise ründaja Rauno Sappinen

Peatreener Thomas Häberli sõnul on tal meeskonnaga viimaste MM-valikmängude emotsionaalsest tähendusest ka palju juttu olnud.

"Minu jaoks on see mäng väga tähtis. Oleme meeskonnaga nende kahe mängu tähendusest rääkinud - need on olulised mängud, millest on juttu olnud iga Eesti koondise mängijaga. Me saame neist veel õppida ja minu jaoks on tähtis ka see, kuidas me mängime, et saaksime siit teha sammu edasi," ütles Häberli.

Kuigi Belgia koondisest on mõned olulised mängijad puudu, nende seas ka vigastatud ründaja Romelu Lukaku ja kaitseliinist Toby Alderweireld, Eesti vastaste nõrkade külgede peale lootma ei jää. Pigem loodetakse ise head mängu näidata.

"Kindlasti üleminekud kaitsest rünnakule võiksid olla meie kõige parem võimalus värava löömiseks, aga ma arvan, et see ei ole meie ainuke relv, millega me suudame homme väravat lüüa," sõnas Rauno Sappinen.

Eesti koondise MM-valikmäng Belgiaga algab laupäeval kell 21.30. Kohtumist on võimalik jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.