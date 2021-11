Rumeenia koondisesse kutsuti 15-aastane poolkaitsja

15-aastane Enes Sali kutsuti Rumeenia jalgpallikoondisesse eesolevateks 2022. aasta MM-valiksarja kohtumisteks Islandi ja Liechensteni vastu. Sali mängib Rumeenia kõrgliiga klubis Constanta FCV Farul ning on sel hooajal platsile saanud juba seitsmes liigakohtumises ja löönud ka ühe värava.

Kanadas sündinud Sali on varasemalt esindanud U-16 ja U-17 Rumeenia noortekoondiseid. Ühtlasi on noor mängumees pallinud kaks aastat ka Barcelona jalgpalliklubi noorteakadeemias.

Kaheksa mängu järel hoiab Rumeenia MM-valiksarja J-alagrupis Saksamaa järel teist kohta. Rumeenia on võitnud kaheksast mängust neli, viigistanud ühe ja kaotanud kolm ning on kogunud 13 punkti. Rumeeniast on punkti kaugusel nii Põhja-Makedoonia kui ka Armeenia.

Rumeenia mängib 11. novembril koduväljakul Islandi vastu ning seejärel 14. novembril mängitakse võõrsil Liechensteiniga.