Talihärm uue treeneri kavadest: me pole hakanud järsku tagurpidi suusatama

Eelmisel hooajal MK-sarjas 97 punkti kogunud Johanna Talihärma hooaja ettevalmistust varjutasid mõnda aega kestnud terviseprobleemid. "Nüüd olen juba üle kuu aja saanud tervena treenida, loodame, et see haigus väga suurt jälge ei jäta. Mingi märgi ta tõenäoliselt andis," tõdes Talihärm kolmapäevases "Terevisioonis".

"Minu jaoks oli märgiline see, et tuleb välja, et 27-aastane kogenud sportlane on kogu aja sporti teinud allergiaga, mis mõjutab kopsumahtuvust. Selle sai tipparstide abiga kontrolli alla ja tunnen, et on täiesti uus hingamine," sõnas Zahkna. "Meil kõigil on tõuse ja mõõnasid, talv annab lõpuks õige vastuse. Suusatamises ei mõõda suvel, kui kiiresti sa MK-sarjas lumel võistled."

Laskesuusakoondise uueks peatreeneriks on Valgevene naiskonna PyeongChangis olümpiakullani viinud Fiodar Svoboda. "Ta on oma ala absoluutne proff," kinnitas Talihärm. "Meie kavades pole olnud midagi nii erilist, et oleks hakanud järsku tagurpidi suusatama. Teeme tööd väga professionaalselt, oleme laskmisel keskendunud rohkem detailidele ja ka treeningutel oleme pigem hoidnud mõõdukat intensiivsust."

Hea laskjana tuntud Zahkna rääkis, et on hooajaeelsel perioodil keskendunud suusapoolele. "Tunnen, et suusatehnika on väga palju paremaks läinud. Uus peatreener tuli väga kindla nägemusega, kuidas peab sõitma. Sellest võiks edu olla," sõnas ta.

Sellel hooajal toimub MK-sarja etapp esmakordselt ka Eestis, kui maailma parimad laskesuusatajad kogunevad Otepääle 10.-13. märtsini. "Tahaks uskuda, et sellel aastal on kõigil eestlastel sihikul Eestis toimuv MK-etapp. Meil on ajalooline hetk, kus kodumaal toimub laskesuusatamise maailmakarikaetapp, see on suur võistlus," kinnitas Talihärm. "Kesk-Euroopas tuleb mitukümmend tuhat inimest tribüünidele, väga tahaks loota, et Eestis tuleb ka suur publikuhuvi ning piletimüügi numbrid seda õnneks ka näitavad."