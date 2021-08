Talihärma tabas olümpiahooaja eel tagasilöök: kehal sai küllalt

"Augusti alguses olin kümme päeva palavikus ja taastun sellest siiani," kirjutas Talihärm Instagramis. "Arstid tegid kõikvõimalikke teste ja mõistatusliku palaviku kõige tõenäolisem põhjus on, et mu kehal on küllalt saanud."

"On hullumeelne, kuidas oleme võimelised oma keha ja vaimu sundima piirini, kus nad peavad haigestuma, et me puhkuse võtaks. Oleme kestvussportlased, oma piiride ületamine on meie töö!"

"Esimesel haiguspäeval tundsin, et ma ei taha treenida, aga kavatsesin oma treeningkava järgida," jätkas Talihärm. "Ühiskond ütleb meile seda pidevalt: "suru edasi, ära ole loobuja". Ma ei näinud ilmselt hea välja ja mulle soovitati, et ma mõõdaks oma temperatuuri. Sain vajaliku kinnituse: ma ei ole laisk, vaid mul on palavik."

Talihärma sõnul oli tal seejärel aega vaadata olümpiamänge, kus talle avaldas eriliselt muljet USA võimleja Simone Bilesi julgus ettenähtud võistlustest loobuda. "Vaimne tervis peab olema kõige tähtsam ja peame hakkama narratiivi muutma," sõnas Talihärm.

"Pean alustama iseendast ja see on selleks parim võimalus. Ma ei pruugi Pekingi OM-i ettevalmistusega olla kohas, kus tahaksin, aga õpin. Kes teab, kuhu see meid sel talvel viia võib," lisas eestlanna.

"Olen Eesti laskesuusakoondisega tagasi Obertilliachis. Mul on hea meel, et olen võimeline laskma ja et mul on energiat ringi kõndimiseks (vahepeal ka rullsuuskadel)," lõpetas Talihärm postituse.