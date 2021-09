Laskesuusakoondise uus peatreener: võistlused on vajalikud, et näha vigu

"Need võistlused on vajalikud, et näha vigu ja neid parandada. Ma pean just silmas laskmisega seotud vigu. Kiire sõidu pealt oleme vähe lasknud ja nende võistlustega algab meil laager, kus sellega tegelema hakkame," sõnas ta.

Eesti lahtiste meistrivõistluste teisel päeval eestlastel absoluutarvestuses esikohti koju jätta ei õnnestunud. Naiste sõidus lasid meie koondislastest Tuuli Tomingas kümme ja Regina Oja kuus trahvi. Kummalgi päeval ei teinud haiguse tõttu kaasa Johanna Talihärm.

Viimasest tiirust läks liidrina välja veel Kadri Lehtla, aga viimasel ringil möödus temast lätlanna Baiba Bendika, kes esimesena ka lõpetas, Lehtla oli eestlannadest parim Susan Külma ja Oja ees.

Meestest ei õnnestunud laupäevast võitu korrata Rene Zahknal, kes kolmandas tiirus saadud kahe trahviga oli samas tiirus korra eksinud leedulase Vytautas Strolja järel lõpuks teine, eestlastest järgmised kohad kuulusid Kristo Siimerile ja Mart Všivtsevile.