Laskesuusakoondise teise treenerina alustab tööd Daniil Steptšenko

34-aastane Daniil Steptšenko on endine Eesti laskesuusakoondise liige, kes on muuhulgas osalenud 2014. aasta Sotši taliolümpiamängudel. Pärast sportlaskarjääri lõpetamist on ta töötanud Nõmme Spordiklubis treenerina.

"Alustasin treeneritööd tänaseks kuus aastat tagasi mõttega, et umbes 8-10 aasta pärast võiksin jõuda peatreeneri tasemele. Teise treeneri ametikoht tuli minu jaoks väga õigel ajal, kuna pakub uusi ja põnevaid väljakutseid ning suurepäraseid kasvuvõimalusi," ütles Steptšenko.

Kui peatreener on Steptšenko sõnul koondise arhitekt, siis teise treeneri roll on aidata peatreeneri visioon ja kava võimalikult efektiivselt ellu viia, teha omalt poolt ettepanekuid ning soodustada tiimisisest infovahetust.

"Fiodar Svobodalt ootan eelkõige selliseid isiku- ja juhiomadusi, mis liidaks kogu tiimi ja viiks Eesti laskesuusakoondise uuele tasemele," rääkis Steptšenko, "Isiklikus võtmes sooviksin õppida Fiodarilt uusi tehnikaid ning lihvida ja täiustada oma teadmisi."

Eesti laskesuusakoondise hooaja esimene laager algab esmaspäeval, 24. mail Otepääl.